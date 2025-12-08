Турнир по футболу среди женских команд прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард» городского округа Солнечногорск прошел турнир по футболу среди женских команд. В соревнованиях приняли участие пять команд из Солнечногорска, Москвы, Химок, Зеленограда и Лунево.

По итогам состязаний золотые медали и Кубок достались местному клубу «Легион». Второе место заняла команда «Мамсити» из Химок, третье — «Тигра» из Зеленограда. Победителей торжественно наградили кубком и золотыми медалями.

«Мы искренне рады, что Солнечногорск становится центром притяжения для талантливых спортсменок, а наши команды демонстрируют высокий уровень мастерства. Подобные турниры вдохновляют на новые достижения и способствуют укреплению спортивного духа в нашем округе», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Также были отмечены лучшие футболистки «Легиона»: Анастасия Комиссарова получила звание «Лучший игрок», а Галина Миронова признана «Лучшим вратарем».