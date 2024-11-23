Турнир по футболу среди школьных команд прошел в Балашихе

В Балашихе состоялся турнир по футболу среди школьных команд «Осенний кубок „Метеора“». За награды боролись свыше 120 юных игроков.

Ребята соревновались в двух возрастных категориях: 2013–2014 и 2015–2016 годов рождения. Впервые в этом году к участию допустили девочек, они играли в составе смешанных команд. Юные спортсмены вели напряженную борьбу за кубки и медали, предоставленные спортивной школой олимпийского резерва «Метеор». Поболеть за игроков собрались почти 200 родителей.

В старшей возрастной группе победу одержала команда школы № 21 под руководством тренера спортшколы «Метеор» Дмитрия Никитинского, а в младшей возрастной группе первой стала команда футбольного клуба «Зеленовка» из одноименного микрорайона Балашихи.

Напомним, Спортивную школу олимпийского резерва «Метеор» основали в 2004 году. Здесь проводят занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу для глухих, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. «Метеор» несколько лет входит в топ-5 лучших спортивных школ Московской области.

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