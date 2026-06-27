Турнир по футболу среди школьников и семейных команд пройдет в Химках

Химкинская школьная лига приглашает на состязание в формате 5×5, которое состоится 28 июня в 09:00. К участию допускаются команды игроков 2011 года рождения и старше — сборные младших и старших классов, а также взрослые спортсмены.

Футбол 5×5 — упрощенный и динамичный вариант игры: на поле в каждой команде одновременно находятся всего пять игроков. Такой формат подходит для турнира, потому что каждый участник чаще касается мяча и активнее вовлечен в игру.

Лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин отметил, что масштаб турнира — это и есть его сила. Школьники и взрослые выходят на поле, чтобы соревноваться, развивать навыки и общаться через спорт. Общая игра стирает возрастные границы, учит работать в команде и дарит яркие эмоции.

Мероприятие пройдет на стадионе «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, дом № 2.