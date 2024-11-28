Детский областной турнир по футболу прошел в Балашихе

Кубок «Молодой Гвардии Единой России» по футболу под названием «Здоровое поколение» для команд 2017 года рождения состоялся в городском округе Балашиха. Соревнования прошли на базе футбольного центра «Метеор».

В турнире приняло участие более 120 юных футболистов из восьми команд, включая «Метеор» из Балашихи, ФК «Лобня», команду Школы олимпийского резерва из Богородского городского округа, СШ «Орион» из Балашихи, «Метеор-2» из Балашихи, СШ «Приалит» из Реутова, «Морозовец» из Орехово-Зуево и ФК «Лобня-2».

Согласно регламенту, команды соревновались в двух группах. После всех игр на предварительном групповом этапе места распределились следующим образом: в группе «А» первое место занял футбольный клуб «Метеор», на втором — «Лобня-1», бронзу получила спортивная школа «Орион», спортивная школа олимпийского резерва Богородского округа заняла четвертое место. В группе «Б» золото взяла команда «Морозовец», второе — «Метеор-2», спортивная школа «Приалит» поднялась на третье место, а футбольный клуб «Лобня-2» стал четвертым.

По итогам решающих игр тройка призеров турнира оказалась следующей: первое место заняла команда «Морозовец» из Орехово-Зуево, серебро у команды «Метеор-2» из Балашихи, а третье место досталось ФК «Лобня-1».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».