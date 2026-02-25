Турнир по футболу ко Дню защитника Отечества прошел в округе Пушкинский

Соревнования по мини-футболу, приуроченные к 23 февраля, собрали в физкультурно-спортивном комплексе «Пушкино» десятки участников. Турнир организовали с целью укрепления дружеских связей между силовыми структурами и ведомствами и популяризации мини-футбола.

В соревнованиях приняли участие сотрудники администрации округа, УМВД «Пушкинское», Росгвардии, сборная команда военнослужащих — Воздушно-космических сил, ветераны ОВД и команда факультета подготовки МВД России.

Сначала состоялись групповые матчи, где команды играли по круговой системе. В полуфинал вышли по две лучшие сборные из каждой группы. У каждого ведомства были свои методы достижения победы: сила, опыт, мастерство, твердость характера и настойчивость.

По итогам турнира победу одержала команда администрации округа, второе место заняла сборная факультета Университета МВД России, а третье досталось представителям Росгвардии.