Турнир по футболу ко дню рождения «Молодой Гвардии» прошел в Балашихе

Посвященные дню рождения «Молодой Гвардии Единой России» соревнования по футболу состоялись в городском округе Балашиха. Участниками турнира стали дети семи лет.
На торжественной церемонии открытия спортивного мероприятия выступил депутат Совета депутатов городского округа Балашиха, директор спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Евгений Николаев. Он поблагодарил родителей и тренеров за вклад в подготовку юных футболистов, воспитание в них патриотизма и любви к Родине. Мероприятие объединило свыше 120 детей и их родителей.
Соревнования по футболу имеют важное значение для патриотического воспитания и подготовки будущих кадров «Молодой Гвардии Единой России». Уже с малых лет ребятам рассказывают о роли политической партии в жизни России.