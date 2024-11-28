Турнир по футболу ко дню рождения «Молодой Гвардии» прошел в Балашихе

На торжественной церемонии открытия спортивного мероприятия выступил депутат Совета депутатов городского округа Балашиха, директор спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Евгений Николаев. Он поблагодарил родителей и тренеров за вклад в подготовку юных футболистов, воспитание в них патриотизма и любви к Родине. Мероприятие объединило свыше 120 детей и их родителей.

Соревнования по футболу имеют важное значение для патриотического воспитания и подготовки будущих кадров «Молодой Гвардии Единой России». Уже с малых лет ребятам рассказывают о роли политической партии в жизни России.

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