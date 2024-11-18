Турнир по футболу к 19-летию «Молодой гвардии» прошел в Балашихе

Турнир по футболу среди детских команд, посвященный дню рождения «Молодой гвардии», прошел в Балашихе. Соревнования состоялись на стадионе «Метеор», где юные спортсмены боролись за кубок «Здоровое поколение», а их выступления поддерживали родители и представители организации.

Открытие турнира состоялось при участии директора спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Евгения Николаева и инициатора мероприятия Григория Чернышова.

«Я занимаюсь детским и подростковым спортом уже много лет. Сегодняшний турнир партии „Единая Россия“ проводится специально для детей, чтобы их родители могли увидеть, чему ребята научились», — отметил Чернышов.

На турнире собрались не только родители юных футболистов, но и многие другие зрители, включая представителей «Молодой Гвардии».

«Большинство из семилетних спортсменов уже занимаются футболом два года. У них есть воля к победе и желание выиграть. Командам необходимо участвовать в подобных турнирах, ведь одних тренировок недостаточно. Здесь есть возможность ощутить спортивный накал борьбы и отработать навыки», — сказал координатор Евгений Николаев.

Футбольный центр «Метеор» был создан как одно из лучших спортивных учреждений Московской области. Он предлагает 10 спортивных отделений и привлекает более 100 тренеров и инструкторов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».