Турнир по футболу «День Победы» прошел в Протвине | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 16:37 Турнир по футболу «День Победы» прошел в Протвине Источник фото: Анна Мороз

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Турнир по футболу прошел в Протвине. Серию матчей приурочили к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Эти соревнования стали первыми на стадионе «Протва» после масштабной реконструкции.

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По словам представителя местной Федерации футбола Ивана Шарапова, в соревнованиях приняли участие ребята из разных городских округов Подмосковья.

«Планировалось изначально шесть команд, но поскольку желающих было очень много, пришлось немного отредактировать формат и расширить до восьми. Возраста разные, играют и ветераны», — рассказал Шарапов.

Турнир по футболу «День победы» в Протвине проводится ежегодно.

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