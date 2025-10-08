Турнир по фехтованию на рапирах ко Дню учителя прошел в Мытищах

В Детско-юношеском центре «Галактика» городского округа Мытищи прошел турнир по фехтованию на рапирах, который приурочили к Дню учителя. Участниками состязаний стали и опытные спортсмены, и новички — ученики школы фехтования имени Игоря Елисеева.

Фехтование на рапирах — вид спорта, который входит в программу Олимпийских игр. Во время соревнований соперники используют колющее оружие — рапиры, длина клинка которых варьируется от 90 до 110 сантиметров, а вес не превышает полкилограмма. Участники наносят друг другу уколы и отражают атаки. Это требует высокой координации, физической подготовки и стратегического мышления.

Отметим, что школа фехтования на рапирах при Детско-юношеском центре «Галактика» успешно работает уже много лет. Обучают детей и подростков опытные тренеры: Олеся Елисеева и другие высококвалифицированные специалисты. Воспитанники школы регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня.