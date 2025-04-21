Турнир по дзюдо памяти братьев Улюшкиных прошел в Лобне

Традиционные соревнования «Мемориал братьев Улюшкиных» провели во Дворце спорта уже в 11-й раз. Турнир посвящался памяти пятерых жителей микрорайона Красная Поляна, погибших в 1941 году в Великой Отечественной войне.

Глава городского округа Анна Кротова на торжественном открытии отметила значимость этих соревнований для сохранения исторической памяти о героях-земляках.

Турнир собрал более 150 спортсменов из округов Подмосковья и других регионов России. Лобненские дзюдоисты показали высокий уровень подготовки и спортивного мастерства, заняв первое командное место место.

Главными организаторами турнира стали компания «БрандКом» и клуб дзюдо «БранКом-Мастерс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.