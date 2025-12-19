Турнир по дзюдо ко дню создания школы «Союз» пройдет в Дзержинском 20 декабря

В городском округе Люберцы 20 декабря пройдет турнир по дзюдо, посвященный созданию спортивной школы олимпийского резерва «Союз» в Дзержинском. В нем примут участие более 100 борцов из Москвы, Московской области и других регионов России.

Соревнования проведут среди юношей и девушек до 15 лет.

«В этом году он будет проводиться в нашей школе 48-й раз. Подведем итоги уходящего 2025-го года, поболеем за наших воспитанников, наберемся ярких позитивных эмоций и настроимся все вместе на 2026 год», — рассказал директор СШОР «Союз» Виктор Худяков.

В соревнованиях поучаствуют спортсмены из Москвы, Московской области и других субъектов России — более 100 человек. Турнир начнется в 11:00 в здании школы в Дзержинском на Спортивной улице, 3а.

Директор учреждения Виктор Худяков отметил, что мероприятие посвящено основанию школы, которой в 2028 году исполнится 50 лет.