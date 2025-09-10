Турнир по дворовому футболу прошел в Мытищах

Любительские команды играли на местных дворовых площадках в формате шесть на шесть. Групповой этап определил восемь команд, вышедших в плей-офф.

В финале встретились «Мебельный Босс» и «Мустанг». Победу в напряженной борьбе со счетом 4:2 одержали «мебельщики». Стоит отметить, что на групповом этапе эти команды сыграли между собой с таким же результатом. Бронзовые медали и кубок завоевали футболисты из «Гарнизона».

Турнир стал ярким событием для мытищинских любителей футбола, подчеркнув общую любовь к этой игре и сплоченность местного сообщества.

«Массовый спорт активно развивается в Подмосковье, основная задача — сделать его доступным и привлекательным для всех желающих.» — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.