Турнир по боулингу среди многодетных отцов прошел в Люберцах

В Люберцах провели турнир по боулингу среди многодетных отцов и отцов-военнослужащих. Его организовали представители отделения «Союз женщин России» совместно с активистами партии «Единая Россия».

Турнир прошел в торговом центре «Орбита». Его приурочили ко Дню отца в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

«Турнир по боулингу среди многодетных отцов и отцов-военнослужащих — это прекрасный способ не только отметить День отца, но и подчеркнуть значимость отцовства, семейных ценностей и поддержки наших защитников. Отец — это не только защитник семьи, но и тот, кто закладывает основу для воспитания будущих поколений», — сказала председатель Совета сторонников «Единой России» Елена Верховых.

На турнире разыграли командные кубки. Также определили трех победителей по количеству очков. Представители партии «Единая Россия» вручили всем отцам благодарственные письма «За личный пример и активную пропаганду семейных ценностей».

Молодогвардейцы во время турнира заняли детей в мастер-классах. Они изготовили подарки для отцов и вручили их на церемонии награждения.

Елена Верховых поблагодарила депутата Московской областной думы Дмитрия Дениско и Комитет по физической культуре и спорту Люберец за помощь в организации праздника.

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