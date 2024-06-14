Турнир по боксу «Битва чемпионов» прошел в Солнечногорске

Турнир по боксу «Битва чемпионов», посвященный Дню России, состоялся в Солнечногорске. Округ представили воспитанники бойцовского клуба «Кобра» и спортивного клуба Litvinenko Team из деревни Голубое.

На ринге встретились порядка 80 спортсменов от девяти лет и старше из Московской области, Владимира, Тамбова, Азербайджана, Армении, Беларуси и Таджикистана. Организатором турнира выступил Бойцовский клуб «Кобра».

«Турнир мы проводим для популяризации спорта, развития бокса на территории городского округа Солнечногорск. Создаем условия, чтобы у нас появлялись чемпионы», — отметил организатор турнира, главный тренер Бойцовского клуба «Кобра» Джей Гулиев.

Судьями выступили профессиональные боксеры, мастера спорта, призеры международных турниров Давид Николаев, Орхан Агаширинов, Дмитрий Ким, двукратный чемпион мира по кикбоксингу Агил Гулиев. Рефери на ринге — Саид Абдурахманов.

Поединки состояли из трех раундов. Их длительность — от минуты до двух, в зависимости от возраста.