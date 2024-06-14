Турнир по боксу «Битва чемпионов» прошел в Солнечногорске
Турнир по боксу «Битва чемпионов», посвященный Дню России, состоялся в Солнечногорске. Округ представили воспитанники бойцовского клуба «Кобра» и спортивного клуба Litvinenko Team из деревни Голубое.
На ринге встретились порядка 80 спортсменов от девяти лет и старше из Московской области, Владимира, Тамбова, Азербайджана, Армении, Беларуси и Таджикистана. Организатором турнира выступил Бойцовский клуб «Кобра».
«Турнир мы проводим для популяризации спорта, развития бокса на территории городского округа Солнечногорск. Создаем условия, чтобы у нас появлялись чемпионы», — отметил организатор турнира, главный тренер Бойцовского клуба «Кобра» Джей Гулиев.
Судьями выступили профессиональные боксеры, мастера спорта, призеры международных турниров Давид Николаев, Орхан Агаширинов, Дмитрий Ким, двукратный чемпион мира по кикбоксингу Агил Гулиев. Рефери на ринге — Саид Абдурахманов.
Поединки состояли из трех раундов. Их длительность — от минуты до двух, в зависимости от возраста.
Спортсмены Солнечногорска показали отличные результаты. Среди Бойцовского клуба «Кобра» первое место у Руслана Гайфулина, Андрея Кархалева, Джамала Урумбаева, Степана Туколукова и Гагика Героргяна. Второе место заняли Артур Тибилов, Аделина Войциховская, Артем Мельничук, Артем Слукин, Мухаммад Турсомбоев, Яков Миллер, Иван Кондратьев, Игорь Воробьев, Шарифджон Ганиев, Игорь Воробьев, Али Амоно, Илья Дерябин и Данил Хусаинов.
Среди Спортивного клуба Litvinenko Team первое место заняли Ева Разградская, Роман Есаян и Даниил Савельев. Второе место — Абдулкадир Достиев, Эмиль Казарян, Егор Жамгарян, Роман Суковский, Иван Чуприн, Илья Маргасов, Валиджон Факеров, Котков Григорий, Назар Чебунин, Артем Мхитарян, Егор Мехоношин, Артем Железняк, Адбул Мадаткулов, Самвел Кочарян, Анис Каюмов, Джонни Саидбеков и Руслан Сидоров. Артема Мхитаряна также наградили специальной номинацией «За проявленный характер в бою».
Победители получили пояса. «Серебряные» и «бронзовые» призеры — медали и дипломы. Особо отличившимся бойцам вручили специальные награды за волю к победе и лучшую технику.
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