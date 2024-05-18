«Всем удачи, победы». Андрей Воробьев дал старт хоккейным соревнованиям в Красногорске | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 15:10 «Всем удачи, победы». Андрей Воробьев дал старт хоккейным соревнованиям в Красногорске Воробьев открыл хоккейный турнир «Кубок Юнисон» в Красногорске Источник фото: Сергей Хакимов

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В Красногорске стартовал «Кубок Юнисон» по хоккею среди сильнейших детских команд России и Белоруссии. Старт этим масштабным соревнованиям дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На открытие турнира также приехали министр спорта России Михаил Дегтярев, первый вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг, президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко.

Воробьев пожелал ребятам успехов в соревнованиях и ярких побед.

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«Мы рады видеть вас, ребята, в Подмосковье. Надеюсь, что эта ледовая площадка позволит проявить свои лучшие качества, которые прививают вам тренеры, родители. Хочу пожелать всем удачи, победы», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор также поблагодарил главу «Газпрома» Алексея Миллера за строительство спортивного комплекса, в котором дети могут заниматься бесплатно, а также идейного вдохновителя турнира Романа Ротенберга.

За победу сразятся восемь команд игроков не старше 10 лет: «Ак Барс» из Казани, «Армия СКА» и «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга, московские «Динамо» и «Красная Машина Юниор», «Лада» из Тольятти, «Металлург» из Магнитогорска, а также Школа Руслана Салея из Минска.

Игры пройдут 18 и 19 мая в формате нон-стоп-марафона — за два дня юные хоккеисты сыграют матчи и в группах, и в плей-офф.

«От имени министерства спорта, от себя лично хочу поздравить всех с открытием этого турнира, пожелать ребятам успеха, чтобы они проявили свои лучшие качества, подружились, были настоящими джентльменами на льду», — отметил Михаил Дегтярев.

В рамках «Кубка Юнисон» ребята также поучаствуют в хоккейном кибер-турнире. Команды по три игрока в каждой сыграют по три виртуальных матча. Победителя ждет ценный приз.

Роман Ротенберг, в свою очередь, выразил признательность Министерству спорта России в лице Михаила Дегтярева и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за поддержку подобных проектов.

«Мы всегда обсуждаем, как развивать хоккей вместе. И прежде всего это нужно делать за счет проведения таких турниров, чтобы наши дети понимали — они могут реализовать свои мечты в России, Московской области, в Красногорске. И тогда, поверьте, никто не захочет уезжать из России, все будут играть дома. Ребята покажут, что на любом уровне они могут обыгрывать и Канаду, и любую другую страну мира», — подчеркнул Ротенберг.

Также участники хоккейного турнира в перерывах между играми могут попробовать себя в роли комментаторов спортивных матчей, корреспондентов или приглашенных экспертов трансляций, пройдя развивающий интерактив, который организовал «Город профессий».

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