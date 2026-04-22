Турнир по бильярду для пенсионеров прошел в Мытищах

Мероприятие для участников «Активного долголетия» состоялось 20 апреля в местном клубе «Классик». Его организовали при поддержке администрации округа и городской федерации бильярдного спорта.

Полтора года назад клуб предоставил пенсионерам возможность бесплатно играть в бильярд, и это направление быстро стало одним из самых востребованных. С тех пор мастерство участников неуклонно росло, а стремление к победе с каждым турниром становилось все заметнее.

Активно стал развиваться массовый спорт. В рамках акции «Добрые часы» на всех крупных спортивных объектах округа пенсионеры могут бесплатно посещать тренировки. Это не только укрепляет здоровье, но и дает возможность общаться и находить новых друзей.

Многие участники «Активного долголетия» пошли дальше простых упражнений и начали выступать на фестивалях «Готов к труду и обороне». Их пример показывает, что возраст не помеха для здорового образа жизни и спортивных достижений. За год активисты сдавали нормативы на стадионах «Торпедо» и «Строитель», в бассейнах «Бригантина» и «Дельфин».

Перед началом бильярдного турнира заместитель главы округа Ольга Сидоркина вручила знаки отличия тем, кто успешно сдал нормативы. Особенно приятно, что среди награжденных были люди старше 80 лет. Нормативы для старшего поколения адаптированы с учетом возраста, но это нисколько не умаляет их заслуг.

Ольга Сидоркина отметила, что приятно видеть, как «Активное долголетие» пробует себя в разных дисциплинах. Многие женщины впервые взяли в руки кий и увлеклись бильярдом. Она подчеркнула, что спорт способен мотивировать, и вручать знаки отличия было особенно радостно — с гордостью за каждого участника.