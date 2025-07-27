Турнир по баскетболу ко Дню физкультурника пройдет в Чехове 9 августа

В Чехове пройдут соревнования по баскетболу 3×3 и турнир по пляжному волейболу 2×2. Мероприятия проведут на стадионе «Гидросталь».

Чтобы принять участие, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте администрации. Как сообщил заместитель главы муниципального округа Чехов Вадим Шевырев, допуск к турниру получат спортсмены, приславшие до 21:00 31 июля скан или фото именной заявки с подписью врача и печатью медицинского учреждения на электронную почту. Для замены игрока также будет необходимо наличие меддопуска.

«Ждем ваши заявки на почте. Отметьте День физкультурника с пользой на волейбольной площадке», — написал в своих социальных сетях заместитель главы Вадим Шевырев.

С полной программой праздника можно будет ознакомиться позже. По предварительной информации состязания по пляжному волейболу начнутся в 10:00.