Турнир по баскетболу ко Дню физкультурника пройдет в Чехове 9 августа

В Чехове пройдут соревнования по баскетболу 3×3 и турнир по пляжному волейболу 2×2. Мероприятия проведут на стадионе «Гидросталь».
Чтобы принять участие, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте администрации. Как сообщил заместитель главы муниципального округа Чехов Вадим Шевырев, допуск к турниру получат спортсмены, приславшие до 21:00 31 июля скан или фото именной заявки с подписью врача и печатью медицинского учреждения на электронную почту. Для замены игрока также будет необходимо наличие меддопуска.
«Ждем ваши заявки на почте. Отметьте День физкультурника с пользой на волейбольной площадке», — написал в своих социальных сетях заместитель главы Вадим Шевырев.
С полной программой праздника можно будет ознакомиться позже. По предварительной информации состязания по пляжному волейболу начнутся в 10:00.
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