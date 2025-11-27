Турнир по баскетболу 3×3 в рамках Школьной лиги прошел в Павловском Посаде
Соревнования среди школьников состоялись в Павловском Посаде. За победу поборолись несколько команд.
Ребята сражались за каждый подбор и метр площадки. Их игру оценивали опытные тренеры и зрители. Также на состязания пришло немало болельщиков.
Состоялись и женские игры. По словам собравшихся, они оказались наиболее зрелищными.
Серия матчей продолжится в ближайшие дни. Расписание и результаты игр выкладывают на официальных страницах округа и мероприятия в социальных сетях.
«В спортивном зале прошел первый игровой день турнира, который подарил зрителям яркие эмоции, высокую скорость и плотную борьбу с самых первых минут. Площадки были полны драйва: быстрые контратаки, точные броски и эффектные комбинации заставляли болельщиков не раз взрываться аплодисментами. Павлово‑Посадская Школьная лига обещает еще больше драматичных встреч и спортивного драйва», — прокомментировали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.