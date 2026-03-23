Турнир по бальным танцам прошел в Подольске

Состязание состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье». Более 150 танцоров боролись за звание победителей «Кубка Спортданс» Открытой Федерации спортивного танца.

Соревнования объединили как самых маленьких дебютантов, так и опытных спортсменов в профессиональных категориях.

На паркет вышли представители танцевальных клубов Подольска и других близлежащих муниципалитетов. Программа соревнований была разделена на несколько отделений, учитывающих возраст и уровень подготовки участников — от трех до 18 лет.

В первом отделении выступили самые юные воспитанники клуба. Во втором и третьем соревновались дети от четырех лет и старше. Финальный блок представили профессиональные категории — от «Ювеналов» до «Молодежи». Соревнования проходили по двум классическим программам: европейская и латиноамериканская.

Победители и призеры были награждены кубками и медалями.