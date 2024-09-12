Турнир по бадминтону состоится в Лобне 14 сентября

К участию в соревнованиях приглашаются дети от шести лет и взрослые игроки. Это отличная возможность для любителей бадминтона продемонстрировать свои навыки и провести время в спортивной атмосфере.

Регистрация участников начнется в 10:45, а сами соревнования стартуют в 14 сентября в 11:00. Турнир пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность», расположенном по адресу: улица Чехова, 13А.

Подробности можно узнать здесь.

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