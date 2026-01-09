Турнир по бадминтону провели в Подольске

Главной особенностью соревнований стал семейный формат. Родители и дети объединялись в команды, чтобы вместе побороться за победу.

Турнир по бадминтону, приуроченный к Новому году и Рождеству, прошел 5 января в физкультурно-спортивном комплексе «Ирида» в Подольске. Соревнования собрали около 50 участников из округа, Москвы и других муниципалитетов. На корты вышли игроки в возрасте от 5 до 60 лет.

По словам Натальи Семеновой, начальника отдела по спорту физкультурно-спортивного комплекса «Ирида», бадминтон в клубе — одна из ключевых дисциплин.

По итогам турнира в семейном зачете в группе А первое место заняли Саша и Ольга Архиповы из поселка МИС, третье — Катя и Ольга Зубрилины из микрорайона Климовск. В группе Б второе место заняли Егор и Наталья Старцевы.

Праздник завершился торжественным награждением победителей кубками и медалями.