Турнир по арчертагу среди молодежных команд прошел в Ногинске

Молодежь из Ногинска поучаствовала в соревнованиях по арчертагу: между собой состязались шесть команд. Победителями стали ребята из молодежного центра «Юность»

Арчертаг — командная игра, цель которой — попасть в противника стрелой с мягким наконечником из настоящего лука. Сразились в ней молодежные команды Богородского городского округа: активисты молодежного центра «Юность» и воспитанники Центра допризывной молодежи.

Турнир провели по «Олимпийской системе». Шесть команд встретились между собой и проходили дальше по «сетке». Участники соревновались в несколько этапов.

Команды, состоящие из молодых стрелков, продемонстрировали навыки меткости, ловкости и командную слаженность. Ребята не только боролись за победу, но и получили опыт общения, обменялись тактиками боя.

На турнире игроки прошли обучающие мастер-классы от опытных стрелков и судей. Первой стала одна из команд молодежного центра «Юность». Победителей наградили кубками и медалями, а также специальными призами за лучшие моменты игры.

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