Турнир памяти футбольного тренера Виктора Ефимова прошел в Мытищах

23 мая во дворе дома № 33 на улице Юбилейной в Мытищах прошел футбольный Кубок памяти Виктора Ефимова. В соревнованиях участвовали четыре команды, а победителем стала сборная «ЦФКиС».

Турнир посвятили памяти Виктора Анатольевича Ефимова, который много лет работал инструктором Центра физической культуры и спорта «Мытищи». Организацией игр занимались его коллеги из отдела спортивно-массовых программ. На площадке собрались воспитанники тренера, его друзья, знакомые и жители округа.

На церемонии открытия и награждения присутствовали супруга Виктора Ефимова Елена Николаевна, а также его дети и внуки. Турнир провели уже в шестой раз. Для многих участников эти соревнования стали возможностью вновь встретиться с людьми, которых когда-то объединил футбол и работа с наставником.

Игры проходили по круговой системе. На поле вместе с юными футболистами вышли и их тренеры. До заключительного матча положение команд в таблице оставалось неопределенным, а судьба главного трофея решилась только в финальной встрече. Сборная «ЦФКиС» одержала победу над командой «Порту» и заняла первое место. Серебряные медали достались «Биг Бену», третьими стали «Ястребы».

«Дворовый футбол — это начало большого пути!» — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.