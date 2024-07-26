Масштабное спортивное событие «Оздоровительный спорт — в каждую семью!» организуют в парке Толстого и на стадионе «Родина» в Химках. Участники будут соревноваться в 30 дисциплинах.

Спортсмены поборются за победу в таких видах спорта, как футбол, баскетбол, парусный спорт и скалолазание. Принять участие может каждый желающий. Спортивный праздник начнется 10 августа с 9:00.

Напомним, что масштабные соревнования проходят в 40 субъектах России. Они призваны объединить любителей активного отдыха и повысить популярность физической культуры.

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