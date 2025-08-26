Турнир на «Летний Кубок» по хоккею среди молодежных команд прошел в Мытищах

Соревнования по хоккею состоялись на льду «Арены Мытищи» имени В. И. Шалимова. Участие приняли четыре команды юношей 2009 года рождения.

На льду встретились «Академия Атлант» из Мытищ, «Витязь» из Подольска, «Витязь» из Чехова и хоккейного клуба «Балашиха». Этот турнир стал важным этапом для будущих выпускников, завершающих спортивное обучение в новом сезоне.

Фавориты турнира определились с первых матчей. Команды из Мытищ и Подольска уверенно обыграли своих соперников в первых двух турах.

Матч между «Академией Атлант» и «Витязем» из Подольска получился напряженным и зрелищным. Команды показали высокий уровень игры, демонстрируя мастерство в обороне и атаке.

Основное время завершилось ничьей 1:1, что добавило драматизма финальному поединку. Дополнительное время не выявило победителя, и судьба трофея решилась в серии буллитов.

Удача улыбнулась хоккеистам из Подольска, которые смогли забить решающий бросок и завоевать главный приз турнира. Мытищинская «Академия Атлант» заняла второе место, показав достойную игру на протяжении всего турнира. Бронзовые медали достались команде из Балашихи.