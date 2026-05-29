Турнир «МЕГА Семья» в Химках отметит День защиты детей

31 мая в торговом центре МЕГА Химки пройдет открытый шахматный турнир «МЕГА Семья», организованный в рамках проекта «МЕГА Кубок». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие направлено на популяризацию интеллектуальных видов спорта и здорового образа жизни среди семей. Участниками станут семейные команды из двух человек любого пола и возраста. Соревнования пройдут по швейцарской системе в семь туров.

Управляющая торговым центром МЕГА Химки Юлия Урасова отметила: «Когда в одной команде соревнуются отец с дочкой, мама с сыном или дедушка с внуком — это не просто игра, а настоящий праздник для всей семьи».

Среди почетных гостей турнира — сенатор Российской Федерации, гроссмейстер Сергей Карякин.

Программа мероприятия: - 13:00–13:45 — встреча и очная регистрация участников; - 13:45–14:20 — торжественное открытие; - 14:20–18:00 — проведение 1–7 туров; - 15:00–16:00 — мастер-класс по изготовлению шахматных фигур; - 16:00–17:00 — мастер-класс по изготовлению значков; - 16:00–17:00 — лекция для родителей «Шахматы в жизни и творчестве великих русских писателей»; - 18:00–18:20 — подведение итогов; - 18:20–18:40 — церемония награждения; - 18:40–19:00 — общая фотосессия.

Место проведения: Московская область, городской округ Химки, торговый центр МЕГА Химки. Дата проведения: 31 мая 2026 года.

Участие в турнире бесплатное. Регистрация команд — по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a05aa0cf47e738c88e29272/?page=1. Вход для зрителей и гостей свободный.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram: https://t.me/minsportmo, VK: https://vk.com/minsportmosobl и МАХ: https://max.ru/id5047132964_gos.