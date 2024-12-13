Турнир КВН за Кубок главы округа прошел в Жуковском

Большой праздник юмора приурочили к 25-летию движения КВН в муниципалитете. В конкурсе приняли участие команды из Москвы, Подмосковья, а также из Белоруссии.
Первыми выступили команды местных школьников, а после на сцену вышли профессионалы. В жюри конкурса были опытные КВН-щики, спортсмены, а также представители местного аэропорта и других предприятий округа.
Кубок главы Жуковского в доме культуры разыгрывался в 11-й раз. Как рассказал руководитель движения КВН в городском округе Дмитрий Володин, многие участники прошлых лет уже стали чемпионами Высшей лиги и работают на телеканале ТНТ.
Победителям вручили кубки, вкусные подарки и ценные призы. Главный приз в детской лиге получила команда «Рано повзрослели» из Москвы. Кубок главы Жуковского вручили команде Российского университета дружбы народов. После церемонии награждения всех зрителей угостили праздничным тортом.
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