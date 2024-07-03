Турнир «Кубок футбольных мам» пройдет в Орехово-Зуеве 7 июля

Восемь команд поборются за победу на турнире «Кубок футбольных мам» в Орехово-Зуеве. Матчи пройдут на одном из старейших стадионов России «Знамя труда», сообщили в Минспорте Подмосковья.

За трофей турнира сразятся женские любительские футбольные команды из Москвы, Балашихи, Владимира, Шатуры, Королева и Архангельской области. Впервые на соревнованиях выступит команда мам воспитанников местного футбольного клуба.

Следующая игра состоится 20 июля на поле стадиона «Труд» в Коломне. Затем футбольные мамы выйдут на газоны в Сергиевом Посаде (10 августа), Серпухове (24 августа), Дубне (7 сентября) и Одинцове (21 сентября).

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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