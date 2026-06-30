Турнир футбольных пап прошел на стадионе «Метеор» в Жуковском

На стадионе «Метеор» в Жуковском прошел четвертый турнир футбольных пап. Родители юных спортсменов из Раменского сменили роль болельщиков на роль игроков и вышли на поле.

За победу боролись пять команд из спортивных школ «Скай Сатурн», «Чемпионика», «Авангард», «Район Спорт» и «Спартак Быково».

«Участники в первую очередь боролись за получение больших эмоций, за позитив, потому что это их любимое дело. Игра проводилась в один круг, то есть каждая команда сыграла по четыре матча. Играли по системе „каждый с каждым“, два тайма по 15 минут», — рассказал организатор турнира Андрей Тиунов.

Болельщики активно поддерживали игроков с трибун. За пап болели дети, жены и друзья, создав на стадионе атмосферу семейного футбольного праздника. По итогам всех встреч победителем стала команда «Спартак Быково», которой удалось защитить чемпионский титул.