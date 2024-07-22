Турклуб «Феникс» из Истры завершил сборы в Волгоградской области

Школьный турклуб «Феникс» Рождественской школы из Истры успешно завершил учебно-тренировочные сборы в Волгоградской области. За время слета ребятам познакомились с разными видами активного отдыха.

Школьника показали и рассказали, как управлять байдаркой, научили спортивному ориентированию, а также рассказали все нюансы пешеходного туризма. Кроме этого для детей провели также огневую и строевую подготовку, и обучили оказывать первую медицинскую помощь — все это стало частью обучения.

Но школьники во время сбора не только учились и узнавали новое, но и проводили время с пользой: вечерние творческие выступления, лазертаг, туристские и армейские полосы препятствий. Кроме положительных эмоций и новых знаний, некоторые смогли проявить себя. Двое участников получили юношеские разряды по туризму. Более того, был выявлен самый меткий стрелок. За спортивные достижения и творческую деятельность были награждены другие участники.

Самым большим испытанием для участников слета стало отсутствие Интернета. Две недели без гаджетов, для них это был настоящий вызов. Участники его приняли и в итоге открыли для себя новые возможности.

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