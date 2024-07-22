Турклуб «Феникс» из Истры завершил сборы в Волгоградской области

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Школьный турклуб «Феникс» Рождественской школы из Истры успешно завершил учебно-тренировочные сборы в Волгоградской области. За время слета ребятам познакомились с разными видами активного отдыха.

Школьника показали и рассказали, как управлять байдаркой, научили спортивному ориентированию, а также рассказали все нюансы пешеходного туризма. Кроме этого для детей провели также огневую и строевую подготовку, и обучили оказывать первую медицинскую помощь — все это стало частью обучения.

Но школьники во время сбора не только учились и узнавали новое, но и проводили время с пользой: вечерние творческие выступления, лазертаг, туристские и армейские полосы препятствий. Кроме положительных эмоций и новых знаний, некоторые смогли проявить себя. Двое участников получили юношеские разряды по туризму. Более того, был выявлен самый меткий стрелок. За спортивные достижения и творческую деятельность были награждены другие участники.

Самым большим испытанием для участников слета стало отсутствие Интернета. Две недели без гаджетов, для них это был настоящий вызов. Участники его приняли и в итоге открыли для себя новые возможности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

Байден — все! Что это значит для России?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте