Туристско-рекреационный-комплекс построят в Люберцах

Строительство туристско-рекреационного и спа-комплекса начнут в городском округе. Соглашение о сопровождении инвестиционного проекта подписали глава Люберец Владимир Волков и руководство компании «Тихий берег».

Планируется создание современной зоны отдыха с благоустроенным пляжем, оборудованным удобными лежаками и кабинками для переодевания. Для активных посетителей предусмотрена современная волейбольная площадка, а также пункт проката водного инвентаря. На строительство спа-комплекса с пляжной зоной и зоной тихого отдыха планируется направить более 450 миллионов рублей.

«Инвестор благоустроит территорию и создаст новую точку притяжения. Реализация проекта позволит создать рабочие места рядом с домом для люберчан», — отметил Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета заверил, что инвестору будет оказано необходимое содействие и сопровождение до полной реализации проекта. Он поблагодарил руководство компании за выбор, сделанный в пользу Люберец.