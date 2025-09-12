Туристический слет прошел в Щелкове

На базе центра «Романтик» прошел муниципальный этап областного туристического слета. В испытаниях приняли участие шесть команд, объединившие более 60 самых активных представителей «Движения первых».

Программа слета была насыщена разнообразными этапами, призванными проверить навыки и знания участников в области туризма, краеведения и оказания первой помощи. Команды продемонстрировали свое мастерство в установке палатки, сборке туристического рюкзака, прохождении лабиринта, завязывании различных узлов и оказании первой медицинской помощи пострадавшим.

Кроме того, участники проверили свои знания о многообразии флоры и фауны Московской области в краеведческом конкурсе. По итогам соревнований в старшей возрастной категории победу одержала команда «Оптимисты» из школы № 11 имени Титова. В средней возрастной категории первое место завоевала команда молодежного центра «Крылья» из школы № 24 имени Красовского.