Туристический слет «Движения первых» пройдет в Подольске

В ближайшем будущем для участников движения запланированы встречи с интересными людьми, профориентационные экскурсии на предприятия, фестивали, создание сообществ юннатов и хранителей истории. В августе пройдет туристический слет, а до конца июля стартует федеральный проект «Школа актива».

В Подольске в «Движении первых» состоят 26 тысяч молодых жителей. В округе работают 34 первичных отделения на базе школ, колледжей и молодежных центров. Первичные отделения активно развивают инициативы в культуре, спорте, волонтерстве, экологии и патриотическом воспитании. Среди ярких успехов — призовые места команд «Варяг» и «Атом» в игре «Зарница 2.0», победы в конкурсах «Книжная история» и «Российская школьная весна».

Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что «Движение первых» дает молодежи возможность развивать лидерские качества, реализовывать идеи и формировать активную гражданскую позицию.