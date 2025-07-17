Туристический слет «Движения первых» пройдет в Подольске

В ближайшем будущем для участников движения запланированы встречи с интересными людьми, профориентационные экскурсии на предприятия, фестивали, создание сообществ юннатов и хранителей истории. В августе пройдет туристический слет, а до конца июля стартует федеральный проект «Школа актива».
В Подольске в «Движении первых» состоят 26 тысяч молодых жителей. В округе работают 34 первичных отделения на базе школ, колледжей и молодежных центров. Первичные отделения активно развивают инициативы в культуре, спорте, волонтерстве, экологии и патриотическом воспитании. Среди ярких успехов — призовые места команд «Варяг» и «Атом» в игре «Зарница 2.0», победы в конкурсах «Книжная история» и «Российская школьная весна».
Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что «Движение первых» дает молодежи возможность развивать лидерские качества, реализовывать идеи и формировать активную гражданскую позицию.
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