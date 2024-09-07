Туристический потенциал Можайска представили на международном форуме в Рязани

Заместитель главы Можайского городского округа Елена Заболотная представила туристическую привлекательность округа на Международном форуме древних городов, который прошел в Рязани. Участники обсудили важные вопросы передачи будущим поколениям исконных традиций и семейных ценностей.

На форуме собрались ведущие региональные, федеральные и международные эксперты в области истории и культуры, а также народные коллективы из Индии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Абхазии.

Елена Заболотная выступила с докладом на тему «Роль культурного наследия в устойчивом развитии городов». В своем выступлении она подчеркнула значимость культурного наследия для развития туризма и продемонстрировала на примере Можайска, как традиции и достопримечательности могут способствовать развитию туристической инфраструктуры.

Доклад Заболотной вызвал интерес у участников форума, так как он показал, как древние города могут использовать свое богатое историческое наследие для привлечения туристов и укрепления местной экономики. Выступление заместителя главы Можайского городского округа стало важным вкладом в обсуждение путей сохранения и популяризации культурного наследия для будущих поколений.

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