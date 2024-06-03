Туристический маршрут по Балашихе презентовали на конференции в Белоруссии

Рекламный тур по Балашихе представили на конференции в Белорусии. Делегации из городов-побратимов и городов-партнеров рассказали на встрече о своих туристических возможностях.

Заместитель начальника отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры администрации Балашихи Елена Черных рассказала жителям и гостям города про достопримечательности усадьбы Горенки, музея войск ПВО и про муралы, которые украшают округ.

«Мы представляем Балашиху с точки зрения развития туризма. Показываем, чего мы смогли добиться на настоящий момент. Балашихе есть чем похвастаться, есть чем гордиться. Мы можем многое предложить туристам, у нас есть где разместить людей. Мы готовы сотрудничать со всеми городами. Думаю, всем будет интересно», — сказала заместитель начальника отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры администрации Балашихи Елена Черных.

После обсуждения специалисты туристической отрасли съездили на производство молочной продукции и хлебобулочных изделий. Такие встречи помогут в дальнейшем развить связи между городами и народами. В ближайшее время для жителей Могилева хотят организовать туры и по другим направлениям.

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