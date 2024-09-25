Туристический форум для школьников и педагогов пройдет в Мытищах 26 сентября

Во многих странах мира 27 сентября отмечается Всемирный день туризма, и в Мытищах это событие традиционно сопровождается встречей участников туристических слетов. В этом году мероприятие пройдет 26 сентября в 16:00 в центральной библиотеке имени Кедрина.

Юные туристы и их наставники соберутся, чтобы поделиться впечатлениями от эколого-краеведческой экспедиции «Селигер-2024», рассказать о походах и соревнованиях, а также о новых друзьях, которых они обрели этим летом.

Особенно активные участники и руководители экспедиций получат заслуженные знаки отличия от Общественной палаты городского округа Мытищи. Это признание станет приятным дополнением к воспоминаниям о прошедшем лете.

Не обойдется встреча и без традиционных песен под гитару у туристического костра, создающих атмосферу единства и дружбы. Вход свободный, возрастные ограничения — 12+.

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