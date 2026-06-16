Тур первенства Московской области по футболу прошел в Солнечногорске

Первый заместитель главы округа Виталий Тушинов, победители предварительного голосования «Единой России» Александр Зарубин и Никита Махнач, активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеров Подмосковья» вместе с жителями стали участниками акции. Виталий Тушинов отметил, что этот праздник объединяет вокруг любви к Родине и гордости за ее историю.

Футбольный клуб «Солнечногорск» встретился на своем поле с командой из Люберец «Гэлакси». Матч завершился со счетом 1:1. Гол в составе хозяев поля на 27-й минуте забил Андрей Смирнов. После девятого тура команда имеет 12 очков и занимает восьмое место.

Александр Зарубин подчеркнул, что День России — один из главных праздников для жителей большой многонациональной страны. Он отметил, что спорт — неотъемлемая часть жизни, и замечательно, что в праздничный день так много людей собралось, чтобы провести время активно, по-семейному, в кругу друзей.

Следующий матч футбольный клуб «Солнечногорск» проведет на выезде в Химках 20 июня.​​