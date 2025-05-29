Туберкулезному отделению Ногинской больницы помогут с ремонтом крыльца

Депутат Московской областной думы Марк Черемисов в ходе рабочей поездки посетил туберкулезное отделение Ногинской больницы. Он передал средства на финансирование ремонта крыльца.

Парламентарий уже бывал в отделении ранее и обещал оказать помощь — в частности, отремонтировать крыльцо лабораторного входа. Оно давно требовало внимания: плитка разрушена, подход к зданию небезопасен.

Обращение было адресным, и в рамках визита депутат приехал не с пустыми руками. Средства на финансирование ремонта крыльца были выделены, смета проверена.В ближайшее время планируется проверка хода работ. А затем вместе с коллективом медучреждения торжественно будет открыт обновленный вход.

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