Цветы возложили к мемориалу «Отдавшим жизнь за нашу Советскую Родину» в Щелкове

По многолетней традиции, в День защитника Отечества округ объединяется, чтобы почтить память тех, чье мужество стало фундаментом нашей свободы, и поддержать героев современности, которые сегодня стоят на страже интересов страны. Торжественная церемония состоялась у мемориала «Отдавшим жизнь за нашу Советскую Родину».

С раннего утра к подножию памятника пришли сотни людей. В едином строю замерли кадровые офицеры, ветераны, представители общественных организаций и молодежь. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации округа Виктор Семин и депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Командир одной из воинских частей Андрей Симак в своем обращении напомнил, что за каждой мирной минутой стоит чей-то жертвенный подвиг.

«Сегодня мы склоняем головы перед величайшим мужеством тех, кто в решающий час не дрогнул и ценой собственной жизни защитил независимость нашей Родины. Помнить их имена — это не просто наш долг, это наша совесть и обязательство перед будущими поколениями», — подчеркнул Андрей Симак.

Кульминацией церемонии стала минута молчания. Под мерный стук метронома замерла площадь, объединив присутствующих в общей молитве и памяти. Завершилось мероприятие торжественным возложением венков и живых цветов.