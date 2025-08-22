«Цвета Родины»: как в Подмосковье отпраздновали День флага

«Наш флаг — это не просто символ. Это отражение силы духа нашего народа, его единства и несгибаемой воли. Очень ценно, что подмосковная молодежь так искренне и творчески проявляет свою любовь к родине, сохраняя историческую память и создавая новые традиции. Сегодня прошло более 210 мероприятий, в которых приняли участиепочти 16 тысяч участников — это яркое доказательство живого, настоящего патриотизма наших ребят», — поделилась министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Во многих городах прошла акция по раздаче флажков, а ее центральной площадкой стал Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил в Одинцове. Здесь с самого утра волонтеры поздравляли гостей и помогали сориентироваться на территории. В учебно-методическом центре «Авангард» активисты «Движения Первых», юнармейцы, школьники и студенты торжественно развернули российский флаг длиной 50 метров.