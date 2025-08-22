«Цвета Родины»: как в Подмосковье отпраздновали День флага
Фестивали ко Дню флага прошли во всех округах Подмосковья
Молодежь Подмосковья отметила День государственного флага России. Праздники прошли во всех округах региона: проводили торжественные церемонии, автопробеги, исторические викторины и творческие флешмобы.
«Наш флаг — это не просто символ. Это отражение силы духа нашего народа, его единства и несгибаемой воли. Очень ценно, что подмосковная молодежь так искренне и творчески проявляет свою любовь к родине, сохраняя историческую память и создавая новые традиции. Сегодня прошло более 210 мероприятий, в которых приняли участиепочти 16 тысяч участников — это яркое доказательство живого, настоящего патриотизма наших ребят», — поделилась министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Во многих городах прошла акция по раздаче флажков, а ее центральной площадкой стал Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил в Одинцове. Здесь с самого утра волонтеры поздравляли гостей и помогали сориентироваться на территории. В учебно-методическом центре «Авангард» активисты «Движения Первых», юнармейцы, школьники и студенты торжественно развернули российский флаг длиной 50 метров.
Жители региона также присоединились к всероссийской акции «Окна России», украшая окна домов, школ, молодежных центров и волонтерских организаций рисунками и надписями в честь праздника. В Люберцах прошла особенная акция «Флаг в надежных руках»: флаг водрузили на доме семьи ветерана боевых действий Сергея Сергеева, участника Чеченской кампании и СВО, награжденного медалью «За отвагу» и другими государственными наградами. Вместе с супругой и детьми он активно помогает храму и регулярно организует сбор гуманитарной помощи для военнослужащих.
В Жуковском и Раменском прошли танцевальные флешмобы, а в Подольске более 300 человек развернули огромный триколор площадью тысяча квадратных метров. В Лыткарине и Люберцах молодежь встретилась с участниками и ветеранами СВО, чтобы задать им свои вопросы.
Праздничная атмосфера царила и в парках: в Мытищах прошел концерт, в Егорьевске — танцевальный флешмоб под песню Олега Газманова «Вперед, Россия», а в Сергиевом Посаде устроили необычный заплыв на катамаранах. В Реутове более 200 человек приняли участие в автопробеге. В Коломне парашютист-рекордсмен Олег Тощев прыгнул с высоты две тысячи метров и раскрыл в небе российский флаг площадью 600 квадратных метров.