ЦУР «Бизнес» Подмосковья обработал более 37 тысяч обращений

Подмосковный Центр управления регионом «Бизнес» обработал 37 598 обращений от предпринимателей региона. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, успешно решены вопросы по 37 436 заявлениям, остальные 162 обращения находятся в работе.

«Большая часть обращений предпринимателей в ЦУР «Бизнес» связана с мерами государственной поддержки, вопросами создания и функционирования бизнеса, а также с подбором земельных участков и объектов недвижимости для предпринимательской деятельности», — отметила зампред.

С 2023 года в ЦУР «Бизнес» обратились десятки тысяч раз, в том числе за решением сложных, комплексных вопросов, требовавших привлечения других ведомств. Только в 2025 году поступило более 10 тысяч обращений по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Обратиться в ЦУР «Бизнес» можно по телефону горячей линии 0150 или через инвестиционный портал Подмосковья. Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».