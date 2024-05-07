ЦСКА заключил договор о сотрудничестве с 5 школами Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 17:48 ЦСКА заключил договор о сотрудничестве с 5 школами Подмосковья ПФК ЦСКА

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ПФК ЦСКА подписал соглашение о сотрудничестве и партнерстве с пятью спортивными школами Подмосковья. Документы подписаны в рамках программы Red-Blue Future.

Соглашения заключены со СШОР «Олимп» в Домодедове, СШОР «Богородский» в Богородском, Центральной спортивной школой № 1 в Наро-Фоминском городском округе, СШ «Орион» в Балашихе и СШ «Одинцово» в Одинцове.

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Планируется обмен опытом между тренерами и специалистами в сфере детско-юношеского футбола, проведение совместных семинаров, тестирование игроков с использованием передовых методик лаборатории Сеченовского университета для выявления наиболее талантливых молодых спортсменов.

Наиболее перспективные футболисты из этих школ получат возможность обучения в академии ПФК ЦСКА. Также запланированы товарищеские матчи между командами академии ПФК ЦСКА и коллективами из области, а для учеников школ предусмотрены уроки от профессионалов, экскурсии на «ВЭБ Арену» и другие мероприятия.

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