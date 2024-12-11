ЦППК завершила ремонт платформы на станции Гривно в Подмосковье

Ремонт береговой платформы завершился на станции Гривно в Подмосковье. Специалисты ЦППК заменили плиты перекрытия и около 250 фундаментных блоков, уложили новую брусчатку и обновили освещение.

На платформе выложили почти 1,3 тысячи квадратных метров брусчатки с линией безопасности и тактильными указателями. На станции появились новое светодиодное освещение и навесы, защищающие от дождя и снега.

С начала года станцией Гривно воспользовались более 1,7 миллиона пассажиров. Это одна из самых востребованных станций Курского направления за пределами МЦД.

Ранее пассажирам напомнили, что с 16 по 19 декабря 2024 года изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Это связано с ремонтом на Октябрьской ЖД.