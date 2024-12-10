График электричек Ленинградского направления изменится с 16 по 19 декабря

В связи с ремонтом на Октябрьской ЖД с 16 по 19 декабря 2024 года изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут ходить по новому графику, при этом, часть поездов отменят. Некоторые рейсы на маршрутах Москва — Клин — Москва и Тверь — Бологое — Тверь отменят полностью, а другие — с отменой остановок.

Подробности можно найти на информационных стендах станций и сайте МТ ППК в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».