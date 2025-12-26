ЦППК запустит почти 200 дополнительных поездов в новогодние праздники

Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московской железной дорогой и Департаментом транспорта столицы скорректировала расписание пригородных поездов в праздничные дни. В период с 30 декабря по 12 января в Подмосковье запустят почти 200 дополнительных составов.

В предпоследний день года, 30 декабря, поезда будут ходить по расписанию пятницы, а с 31 декабря по 10 января — субботы.

Кроме того, 11 января будет действовать воскресное расписание, а 12 января — расписание понедельника.

Особый график запланирован на новогоднюю и рождественскую ночи. Поезда на Московских центральных диаметрах и Павелецком направлении будут курсировать до 3:00, а на Ярославском направлении — до 2:00.

Для удобства пассажиров в период праздников назначат 186 дополнительных поездов, включая экспрессы на популярных направлениях.

Так, 30 декабря с Казанского и Киевского вокзалов отправятся дополнительные составы в Рязань, Владимир и Калугу. В последний день старого года и первые дни нового жители и гости Тулы и Владимира также смогут воспользоваться дополнительными экспрессами до Москвы и обратно.

Добавочные поезда в Калугу, Александров и Рязань запустят 3, 10 и 11 января.

Кроме того, 26, 30 декабря и 11 января на участке Черусти – Вековка четыре поезда удлинят до 11 вагонов.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок, а также уточнять актуальное расписание на официальном сайте компании, на станциях или в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».