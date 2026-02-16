ЦППК запустит дополнительные экспрессы с 21 по 23 февраля

В праздничные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества, Центральная пригородная пассажирская компания и Московская железная дорога скорректируют расписание поездов. Для удобства жителей запустят дополнительные экспрессы.

Изменение графика в период с 21 по 23 февраля позволит пассажирам заблаговременно планировать поездки.

«23 февраля — важный праздник, и сопутствующие выходные традиционно сопровождаются ростом пассажиропотока. К тому же, в этом году на 22 февраля выпадает завершение Масленичной недели, и в Подмосковье и регионах к этому событию будут проводиться яркие и интересные мероприятия. Уверен, что многие захотят их посетить», — отметил заместитель генерального директора — директор по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олег Ульянов.

Так, 21 и 22 февраля поезда будут ходить по расписанию субботы, 23 февраля — воскресенья, а 24 февраля — понедельника.

Дополнительно назначили фирменные экспрессы: 21 февраля состав № 7007/7008 отправится с Киевского вокзала до станции Калуга-1, а поезд № 7184 проследует с платформы Нара в столицу.

С 21 по 23 февраля, добавят рейсы № 7031 и № 7030 между Курским вокзалом и станцией Тула-1 Курская.

На 23 февраля назначен поезд № 7079/7080 с платформы Владимир к остановке Площадь трех вокзалов, а 24 февраля выйдет дополнительный рейс № 7021 Рязань-1 — Казанский вокзал. Кроме того, 21 и 23 февраля добавят поезд № 7023/7024 между Калугой и Киевским вокзалом.

Расписание некоторых электропоездов скорректируют точечно. Дополнительно изменят график и в региональных центрах.

Актуальные сведения будут доступны на сайте компании, на станциях и в приложении «Расписание и билеты ЦППК».