ЦППК запустит 60 дополнительных экспрессов в майские праздники

В преддверии длинных майских выходных Центральная пригородная пассажирская компания готовит масштабное увеличение перевозок. В период с 30 апреля по 12 мая запустят 60 дополнительных экспрессов по популярным направлениям.

В график движения пригородных поездов также внесут изменения.

Особый режим работы ожидает пассажиров Московского транспортного узла. Так, 30 апреля и 7 мая поезда будут ходить по расписанию пятницы, а с 1 по 3 и с 8 по 10 мая — по субботнему графику. Кроме того, 4 и 11 мая составы будут следовать по воскресному расписанию

Среди ключевых нововведений — увеличение числа экспрессов на самых востребованных маршрутах: по 16 дополнительных рейсов запустят на отрезке Москва-Тула и Москва-Сергиев Посад. Кроме того, восемь поездов добавят на маршруте Москва-Муравьево и шесть — на Москва-Владимир.

Отдельное внимание уделят комфорту пассажиров: с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая поезда сообщением Черусти-Вековка будут курсировать в составе 11 вагонов.

Актуальное расписание доступно на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».