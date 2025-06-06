ЦППК запустит 40 дополнительных поездов с 12 по 15 июня

В преддверии Дня России и в длинные праздничные выходные Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московской железной дорогой внесет изменения в график движения электропоездов. Четверг и пятница на следующей неделе будут нерабочими.

В среду, 11 июня, поезда будут ходить по графику пятницы, с 12 по 14 июня — по расписанию субботы, а 15-го числа — по расписанию воскресенья.

Всего в праздничный период запустят 40 дополнительных составов, в том числе девять — на Горьковском направлении, по восемь — на Ярославском и Курском, пять – на Казанском, по четыре — на Киевском и Рижском, а также два — на Павелецком.

Кроме того, с 11 по 15 июня по маршруту Черусти — Вековка будут курсировать одиннадцативагонные поезда.

Пассажирам региональных маршрутов рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание в мобильном приложении или на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.