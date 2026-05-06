ЦППК зафиксировала рост пассажиропотока в майские праздники

В период с 30 апреля по 3 мая Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) перевезла около 5,5 миллиона пассажиров. Об этом проинформировал Минтранс Подмосковья, ссылаясь на данные ЦППК.

Наибольший пассажиропоток был зафиксирован 30 апреля — более двух миллионов поездок. В Праздник Весны и Труда, 1 мая, услугами компании воспользовались 1,3 миллиона пассажиров, что превышает прошлогодние показатели в эту дату — тогда было зафиксировано 975 тысяч поездок.

Ярославское направление за указанный период обслужило более 904 тысяч пассажиров. На Казанском и Курском направлениях перевезли 833 тысячи и 711 тысяч пассажиров соответственно.

Для удобства пассажиров ЦППК совместно с Московской железной дорогой скорректировала расписание движения и назначила почти 50 дополнительных поездов на различных направлениях на все майские праздники.

Источник: АО «Центральная ППК».