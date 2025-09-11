ЦППК сделает провоз велосипедов бесплатным в день Осеннего велофестиваля

В день Осеннего велофестиваля, который пройдет 13 сентября, Центральная пригородная пассажирская компания сделает бесплатным провоз двухколесного транспорта в поездах. Этой возможностью можно будет воспользоваться на всех маршрутах Москвы и Подмосковья.

Для транспортировки велосипеда в субботу пассажиру будет необходимо оформить отдельный билет с нулевой стоимостью в кассе или автомате.

Один человек может взять с собой только одно транспортное средство, которое следует разместить в тамбуре или на специальной площадке, оснащенной креплениями.

Старт Осеннего велофестиваля будет проходить на площади перед главным входом на территорию ВДНХ. Заезды начнутся 13:00, 14:00 и 15:00.